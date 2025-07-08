Muhammet Yakut Beykoz'da toprağa verildi

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhammet Yakut'un cenazesi, Ataşehir'de kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhammet Yakut Beykoz'da toprağa verildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhammet Yakut’un cenazesi, Ataşehir’de kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kalp krizi geçirerek Almanya’da hayatını kaybeden Muhammet Yakut için Ataşehir’de cenaze töreni düzenlendi. Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan gasilhaneden alınan Yakut’un cenazesi, öğle namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

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