Muharrem ayı başladı, aşurelik malzemelere ilgi arttı

Fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, nardan üzüme geleneksel aşurelik ürünler Silivri Kuruyemiş’in raflarında özel fiyatlarla yerlerini aldı. Aşure ayı bolluk ve bereketin simgesi, paylaşma ve dayanışmanın vesilesi, farklılıkların ahenk içinde ortak bir tadı oluşturmasının en güzel örneği, birlikteliğimizin en güzel bir ifadesi olarak biliniyor.

“KATKI SAĞLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Paylaşmanın ve dayanışmanın bir simgesi olarak kabul edilen Aşureyi, anlam ve önemi çerçevesinde tüketicilerle birlikte kutladıklarını dile getiren Aydın Karabulut, “Aşure pişirip dağıtmak, günümüzde halkımız tarafından devam ettirilen çok güzel bir gelenek. Biz, güzelliklerimizi ve geleneklerimizi her zaman korumamız gerektiğine inanıyoruz. Aşure yapımında kullanılan fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, nardan üzüme geleneksel aşurelik ürünlere raflarımızda bu aya özel fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz. Geçen sene olduğu üzere bu yıl da Aşure geleneğinin devamına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“NE MUTLU BİZE”

Aşurenin birleştirici özelliğine dikkat çeken Aydın Karabulut, "Aşure toplumumuzu birleştirici, komşularımızı, akrabalıklarımızı hatırlatan, birbirimize ikram ettiğimiz çok güzel bir unsur. Biz de müşterilerimize aynı şekilde bakıyoruz, onları bir yakınımız, komşumuz, akrabamız olarak gördüğümüz için onlarla bu duyguyu paylaşmak istiyoruz. Aşure bütün buzları eriten insanları birbirine yaklaştıran bir gelenek. Bu geleneğe bir parça olsun katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

