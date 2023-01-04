Muharrem Eren istifa etti

Ziraat Odası Başkanlığı için aday olması beklenen Fener Mahallesi Muhtarı ve Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, dernekteki görevinden istifa etti.

Şubat ayında yapılacak olan Ziraat odası seçimleri öncesinde “Muhtarlar Derneği” başkanlığı görevi üzerinden yanlış anlaşılmaların önünü kesmek için Eren’in bu kararı aldığı öğrenildi.

Muharrem Eren, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevini Sayalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ece’ye devretti.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Eren, şu ifadeleri kullandı:

Silivri Kamuoyuna,

Yaklaşan Silivri Ziraat Odası Seçimlerinde Muhtarlar Derneği Başkanı olarak aday olmam engel olmadığı halde, oda delegelerimiz ve mahalle muhtarlarımız üzerindeki oluşabilecek her türlü algıyı yıkmak için “Silivri Muhtarlar Derneği Başkanlığı” Görevimden Kendi isteğim ile feragat ediyorum. Dernek yönetim kurulu kararımız ile yeni Silivri Muhtarlar Derneği Başkanımız Sayalar Muhtarımız Hüseyin Ece olmuştur. Görev süremde desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni Başkanımıza ve yönetim kurulumuza başarılar diliyorum.

Muharrem Eren

Fener Mahalle Muhtarı