Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “En son geldikleri nokta; ‘O çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek’ diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, 40 yıldan daha fazla süredir siyaset yaptığını hatırlatarak, bu sürede hiç kul hakkı yemeden yanlışa yanlış, doğruya doğru dediğini söyledi. Son günlerde ortaya atılan kendisine yönelik iddialara ilişkin de konuşan İnce, “40 yılın içerisinde haksızlık yaptıklarım olabilir, bana da haksızlık yapılmış olabilir ama bu son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor ve bunu FETÖ’cüler yapıyor ama ne yazık ki Türkiye’de de bunu muhalif olacağım diye paylaşanlar var. Böylesine iftira furyasını cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi ve bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları, gazetecileri buna değinmedi” diye konuştu.

İnce, 45 gündür itibar suikastı yapıldığını vurgulayarak, “Alıyorlar bir porno siteden yayınlıyorlar, emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci ‘Muharrem İnce’ye iftira atılıyor’ yazmıyor, yazanlar da FETÖ’cülere ortak gibi yazıyor. Ne yazıyorlar, ‘özel hayatın gizliliği’ diyor. Böyle yazanlar FETÖ’cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim görüntülerimin olmuş olması lazım” dedi.

“İtibarım korunmadı”

Sosyal medyada kendisine ait olduğu öne sürülerek paylaşılan görüntüleri iftira olarak niteleyen İnce, “Benim böyle bir ses kaydım, görüntüm yok. Bu özel hayat değil, bu iftira. Yazıyor bir gazeteci, ‘gerçek ya da montaj fark etmez’ diyor. Diyemezsin çünkü gerçek değil, bunu biliyorsun. Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, medyası, bu ülkenin emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir. Alenen iftira” ifadelerini kullandı.

“Bir yandan FETÖ’cüler, bir yandan PKK’lılar saldırıyor”

“Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar. Oğlumun üzerinden 350 milyon dolar, 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Bu kadar itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlamış değilim” diyerek tepki gösteren İnce, şöyle devam etti:

“Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan kimse yok. Ben açıklıyorum, bana çamur atıyorlar. Adam video düzenliyor, evi nereden aldın diyor. Ben evi 2016’da aldım. Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa yurt dışından saldırıyor. Bir yandan FETÖ’cüler, bir yandan PKK’lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla. Her gün bir iftira var, 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu bilmiyordum.”

İnce, Memleket Partisi’nin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğuna dikkati çekerek, Mecliste olması gerektiğini ifade etti.

“Adaylıktan çekiliyorum”

Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan İnce, şunları söyledi:

“En son geldikleri nokta; o çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye’ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket dedim. Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım, bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Memleket Partisi’ne bir oy istiyorum, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum.”

Öte yandan genel merkez önünde toplanan Memleket Partililer, İnce’nin adaylıktan çekilmemesi yönünde talepte bulundu.