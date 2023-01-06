Muharrem İnce'den 6'lı masaya eleştiri: ''Sekretarya bir Cumhurbaşkanı istiyorlar''

Bursa’nın İnegöl ilçesinde esnaf ziyareti yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masayı eleştirerek "Sekretarya bir cumhurbaşkanı istiyorlar" dedi.

İnegöl ilçesinde bir dizi ziyaret yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Nuri Doğrul Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptıktan sonra cuna Namazını İshakpaşa Camisinde kıldı.

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan İnce altılı masayı eleştirerek “İktidar karşısında umut olması gereken altılı masada bayrak indirenler var Türklüğü kaldıranlar var, anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak isteyenler var, şaşkınlıkla izliyoruz. Bunlar herhalde Recep Tayyip Erdoğan’ın gizli hayranları. Erdoğan’dan kurtulalım derken Türkiye’yi kaybedeceğiz korkuyorum. Böyle saçmalığın ortasında buluyoruz kendimizi. Boşuna demiyoruz ne cumhur ne millet tek yol memleket diye. “

“Davutoğlu’nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı böyle cumhurbaşkanı olur mu kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam yüzde 1 alan genel başkana soracak şuraya kimi müdür yapalım diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Türkiye’yi bu uçurumun kenarından alacağız. İktidar ortak aklı yitirmiş muhalefette ortak aklı yitirmiş.”

2018’de neden desteklenmedi?

“2018 yılında İYİ Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP’ye muhtaçtı o zaman Kılıçdaroğlu o zaman biz sana 15 milletvekili veririz ama sende Muharrem İnce’yi destekle demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor acaba 2018 yılında kazanmak mı istemiyordu. Acaba Muharrem İnce kaybetsin diye mi planı vardı. Türkiye’yi bu badireden kurtaracağız. Siyasi deneyimimiz buna yeterlidir. 6 tane genel başkanın sekretearyasınımı yapacak Cumhurbaşkanı. Bu komediden öte bir durumdur.”

“Erken seçim diye bir şey kalmadı seçim kapıda. Artık bu tartışmayı bırakmak lazım“

İnce, Sinan Ateş cinayeti hakkında gelen soruya "memleketin çivisi çıktı" cevabını verdi.

Sokakların artık güvensiz olduğunu belirten İnce, “Türkiye’de artık anayasa yok yasa yok güvenlik yok. Sinan Ateş’in başına gelen hepimizin başına gelebilir. Bu ülkenin sokakları artık güvenli değil. Bu ülkenin sokaklarında gezerken hepimiz tedirginiz. Sokağa çıkan kadında tedirgin okula giden çocukta tedirgin herkes tedirgin. Bu memlekette arkadaşlarını öldürüyorlar. Bugün ailesinin yanına başsağlığı dilemeye gideceğim. Devlet bitmiş devletin gelenekleri kuralları yok olmuş. Ülkenin çivisi çıkmış o çiviyi yerine çakacağız“ dedi.