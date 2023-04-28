Muharrem İnce'den gençlere, 'Bugün hepiniz 3 kişiyi ikna edeceksiniz'

Sakarya’ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gençlere hitap ederek, "Sizden istediğim bir şey var. Bugün hepiniz 3 kişiyi ikna edeceksiniz. Unutmayın, bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir memleketi kurtarır” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları çerçevesinde Sakarya’da vatandaşlarla bir araya geldi. İnce, Adapazarı ilçesinde yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Çark Caddesi’nde partisinin üyeleri ve kalabalık grupla yürüdü. Caddenin sonunda otobüsüne binerek gençlere hitap eden İnce, “Sizi, gençleri aşağılıyorlar. ’Gençlerin oy oranı yüksek, ama gençler sandığa gitmez ya da vazgeçer’ diyorlar. Bu anket şirketlerine sizin bir kapak yapmanız lazım. Sizi buraya belediye mi getirdi? Size para verip, ben mi getirdim? Siz sosyal medyada örgütlenip beni karşılamaya geldiniz. Türkiye’de siyasette birliktir bu. Bunu sizlerle birlikte, bu ülkenin gençleriyle birlikte başaracağıma inanıyorum. Sizden istediğim bir şey var. Bugün hepiniz 3 kişiyi ikna edeceksiniz. Unutmayın, bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir memleketi kurtarır” dedi.