Muharrem İnce'nin Sakarya ziyaretinde gergin anlar

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Sakarya’da gençlerle buluştuğu sırada iddiaya göre bir genç kadın, seçim otobüsünün önüne geçerek “Recep Tayyip Erdoğan” diye bağırınca ortalık gerildi. Ekipler, olay büyümeden müdahalede bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları çerçevesinde Sakarya’da vatandaşlarla bir araya geldi. Adapazarı ilçesinde yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Çark Caddesi’nde partisinin üyeleri ve kalabalık grup yürüdü. İnce, caddenin sonunda otobüsüne binerek gençlere hitap ettiği sırada iddiaya göre, bir genç kadın, seçim otobüsünün önüne geçerek "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırdı. Bu davranış çevredeki vatandaşlardan tepki alınca polis, provokasyon şüphesi ile kimlik kontrolü yapmak istedi. Duruma tepki gösteren genç kadın, sinir krizi geçirirken olay büyümeden son buldu.