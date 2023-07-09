Muharrem İnce sessizliğini bozdu

Memleket Partisi tarafından Bakırköy’de kahvaltı programı düzenlendi. Programa Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve çok sayıda parti üyesi katıldı. İftiraya uğradığını dile getiren İnce, medyanın attığı başlıklara da tepki gösterdi. Kendisine ait olmayan kasete montaj yapıldığını ifade eden İnce, konuyla alakalı 5 şahsın ise tutuklandığını söyledi. Partisine yapılan bağış iddiaları hakkında da konuşan Muharrem İnce, bu durumu ortaya atan şahsın ismini Kılıçdaroğlu’na söylediğini ifade etti. Muharrem İnce, seçim döneminde yapılan harcamalardan dolayı paranın bittiğini belirterek, üyelere partisine bağış toplanması için çağrıda bulundu. İlk bağışı ise emekli maaşından bin lira ile yapan İnce, “Bütün bunlar için paraya ihtiyacımız var. Seçimde 10 milyon doları harcadık. Gönlünden ne kopuyorsa herkes bu kasanın içine atsın. Çıkarken de ne kadar toplandığını anons yapalım” dedi.

Kahvaltı programında konuşan Muharrem İnce, “Cumhuriyet tarihinin en fazla iftiraya uğrayan siyasetçisi benim. FETÖ’cüler sahte montaj kasetler yaptı. Medya Muharrem İnce’ye kaset komplosu diye başlık attı. Muharrem İnce’ye kaset komplosu demek bir kaset varmış açığa çıkmış gibi anlaşılır. Geçmişte bazı siyasetçilerin oldu. Gizlice kasetlerini çekip yayınladılar. Benimkinin adı kaset komplosu değil. Olmayan kasete benim kafamı eklediler. İkisi farklı bu montaj. Birinin gizlice çekilen kasetiyle olmayan bir kasete Muharrem İnce’nin kafasını eklemek farklı şey. 5 milyon dolar, 10 milyon dolar dekontlar havalarda uçuştu. Bunları Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticileri paylaştı. Şimdi 5 tanesi tutuklu. Daha bunun terör ayağı var. İnsanların şerefiyle oynamak nasılmış herkes öğrenecek” dedi.

“Bir siyasi partiye 5 milyon dolar bağış yapılamaz”

Partisine yapılan bağış iddiaları hakkında konuşan İnce, “Zonguldak’ta otobüs yolda arıza yaptı. Arkadaşları arayıp çekiciyle Ankara’ya çağırıp acil ses düzeni kurun dedik. Otobüsümüz yok. O gün sosyal medyada Memleket Partisi’ne 5 milyon dolar bağış yapılmış. Bir siyasi partiye 5 milyon dolar bağış yapılamaz. Yasal değil, devlet el koyar paraya. Kılıçdaroğlu’nu uyarıp, ’CHP Genel Merkezinden yönetiyorlar. Bunlara lütfen engel ol’ dedim. Bu iftiraları yaptırma dedim. Bunun ikinci turu var, birbirimize lazım oluruz dedim. Kim olduğunu sorunca ismini verdim. Bazı arkadaşlarım ikinci turda ona oy vermedi diye küsüyorlar. İnsanları kırarsanız sana gelip oy verir mi? Çekil dedin çekildik. Daha ne yapayım sana. Bu seçimde zor olan şey kaybetmeyi başardın. Azimle devam edeceğiz. Yeniden kuracağız” şeklinde konuştu.

“Yerel seçimde aynı palavrayı yeniden sunacaklar”

Seçime tekrar gireceğini belirten Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “6’lı masaya yanlış yapıyor milletvekilini hediye ediyorsun dedim. Yine dinletemedim. Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı olsun ben hiç bir şey istemiyorum gel üçümüz yola düşüp alalım bu seçimi dedim. Şimdi üç yüz altmış tartışmaları gündeme gelecek. Yerel seçimde aynı palavrayı yeniden sunacaklar. Bizde seçime gireceğiz. Baştan söylüyorum oyları bölme çekil önümden gibi şeyleri geç. Kendine güvenmiyorsan zorla mı oy verdireceksin. Çıkacaksın aday olacaksın. Yüzde 0,1 olmayan partiye 10 tane milletvekili veriyorsun. Çünkü tek adamsın ve kurulların çalışmıyor. Çünkü sana kimse ses çıkaramıyor” ifadelerini kullandı.

Program sonunda üyelerle bir araya gelen Genel Başkan İnce, hatıra fotoğrafı çektirdi.