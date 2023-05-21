Muharrem İnce soruşturmasında 'Ankara Kuşu' tutuklandı

Muharrem İnce soruşturmasında “Ankara Kuşu” olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce paylaşımları yapan “Ankara Kuşu” olarak bilinen Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan mahkemeye çıkarıldı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile şüphelilerin “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” nedeni ile tutuklanmasına karar verildi.