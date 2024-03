Muhasebeciler Haftası Bandırma'da kutlandı

TAKİP ET

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Muhasebeciler Haftası kutlandı.

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan “Muhasebeciler Haftası” dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Sıtkı Ağan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Bandıma Temsilcisi Yusuf Can ve vatandaşların katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Bandıma Temsilcisi Yusuf Can günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi.

Yusuf Can yaptığı konuşmada, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu önemli haftada, mesleğimizin ve Cumhuriyetimizin birlikte yürüttüğü bu yolculuğu kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ile meslek örgütü, Anayasamızın 135’inci maddesine istinaden kurulmuştur. Bugün mesleğimize dair iş ve işlemler 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 125 bin 526 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 5 bin Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. Mesleğimiz, Cumhuriyetimizin ve toplumumuzun gelecek gücünü oluşturan temel taşlardan biridir. Her geçen yıl, işletmelerin finansal sağlığını koruma ve güçlendirme misyonunu üstlenen Mali Müşavirler, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Mesleğimiz, 35 yıllık yolculuğunda kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu olmuştur" dedi.