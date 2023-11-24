Muhasebenin 3 kuşağı SUBÜ'de bir araya geldi

SUBÜ Sapanca MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü tarafından kıdemli, faal ve genç muhasebecilerin konuşmacı olarak katıldığı ‘Sektörle Buluşma Günleri’ etkinliği gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü tarafından ‘Muhasebe Mesleğinde 3 Kuşak’ başlıklı bir ‘Sektörle Buluşma Günleri’ etkinliği düzenlendi. Konuşmacı olarak Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler M. Oktay Ertem ile Aslıhan Dutucu Topaloğlu ve Sapanca MYO’nun 2020 yılı mezunlarından Ravza Pir’in yer aldığı etkinliğe; Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Zengin, Muhasebe ve Vergi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demir, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Sarıaltın, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Koç ve Öğretim Görevlisi Tuğba Örs Onur ile bölüm öğrencileri katıldı. Konuşmacılara programın sonunda teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sapanca MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demir, muhasebede sürekliliğin öneminden bahsederek meslekteki 3 kuşağı bir araya getirdikleri bir buluşma düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Demir, dönemler değişse de muhasebenin kuşaklar boyu gelişimini devam ettirdiğini ve önemini arttırdığını söyleyerek nesilden nesile tecrübe aktarımının gerekliliğini vurguladı. Muhasebe mesleğinin en kıdemli kuşağını temsilen söz alan SMMM M. Oktay Ertem, kendi hayatından örneklerle Sakarya’da muhasebeciliğin tarihsel gelişimini ifade etti ve meslektaş adayı öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Muhasebe mesleğinin faal kuşağını temsilen konuşan SMMM Aslıhan Topaloğlu, mesleğin güncel durumunu özetleyerek değişim trendleri ve geleceğin meslek mensuplarını bekleyen fırsatlar hakkında bilgi verdi. Genç kuşak muhasebecilerini temsil eden Ravza Pir ise Sapanca MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü’nden mezun olduktan sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kazandığı Maliye Bölümü’ndeki öğrenim hayatındaki tecrübelerini paylaştı ve ilerleyen süreçteki hedefinin gerekli aşamaların ardından SMMM olmak olduğunu söyledi.