Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası'ndan maaş açıklaması

Kamu sektöründe çalışan mühendis ve teknik personelin sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm üretme amacıyla faaliyetlerini gerçekleştiren Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, 2025 Temmuz ayında açıklanan memur maaş zamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2025’te açıklanan verilere göre, Haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda memur ve memur emeklilerine yüzde 15.57, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlere ise yüzde 16.67 zam oranı belirlendi. Memurların enflasyon farkı yüzde 10.06 olarak hesaplanırken, Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, bu zam oranlarının mühendislerin ekonomik beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

"Geçmiş yıllara dayalı hak kayıplarının da bir an önce giderilmesi gerekiyor"

Kamuoyunda, yeni başlayan bir kamu mühendisinin temmuz ayı zammıyla birlikte 78 bin TL maaş alacağı yönünde bir algı oluşturulduğuna dikkat çeken Güler, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Yeni başlayan, sendikasız ve 8/1 kademesindeki bir mühendisin maaşının 68 bin TL seviyesinde kaldığını ifade eden Güler, "Daha çarpıcı olan ise, 20 yıla yakın deneyime sahip olanlar bile bu maaşları almıyor. Bu da kamu sektöründe çalışan mühendis ve teknik personelin uzun yıllar süren emeklerinin karşılıksız kalmasına ve enflasyon karşısında alım güçlerinin erimesine neden oluyor. Kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve ülkemizin kalkınması için kritik öneme sahip mühendis ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının Ek Ödeme Oranı’nın 50 puan artırılması gerekiyor. Ayrıca teknik çalışma ödeneğine ilişkin kanun düzenlemesinin ivedilikle hayata geçirilmesini ve maaş tutarının 136 bin TL seviyesine çıkarılarak, geçmiş yıllara dayalı hak kayıplarının da bir an önce giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Maaş zamları ekonomik sorunlara çözüm olmaktan oldukça uzak"

Yapılan zam oranlarının, kamu sektöründe çalışan mühendis ve teknik personelin alın terini ve mesleki birikimini hiçe saydığının altını çizen Güler, "Enflasyonun gerçek etkileri göz ardı edilerek yapılan bu artışlar, alım gücümüzü korumuyor. Bu ülkenin altyapısından enerjisine, tarımından ulaştırmasına kadar her alanda eliyle, aklıyla, alın teriyle emek veren kamu mühendisleri ve teknik personeline reva görülen maaş artışları ne yazık ki bu. Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. 2025 Temmuz ayı maaş zamları, kamu sektöründe çalışan mühendis ve teknik personelin ekonomik sorunlarına çözüm olmaktan oldukça uzak ve alım gücünü koruma noktasında yetersiz kalıyor. Hükümetten ek refah payı ve daha adil maaş artışları talep ediyoruz. Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası olarak, meslektaşlarımızın hak ettiği değeri alması için mücadele etmeye, bağımsız ve kararlı duruşumuzla kamu sektöründe çalışan mühendislerin ve teknik personelin sesi olmaya, hak arama mücadelemize ve sesimizi daha da gür çıkarmaya devam edeceğiz. Tüm yetkilileri acil çözümler üretmeye ve taleplerimize kulak vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.