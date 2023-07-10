Mühendislik Fakültesi'nin akreditasyon başarısı devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi, akredite edilen bölüm sayısını artırırken bir yandan da yeni bölümlerini akredite ettirmeyi sürdürüyor. MÜDEK tarafından açıklanan değerlendirme sonuçlarına göre BUÜ Mühendislik Fakültesi Makine ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri’nin akreditasyonları uzatılırken, İnşaat Mühendisliği Bölümü de ilk defa akredite olmayı başardı.

BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde 2022-2023 Eğitim Öğretimi Bahar Dönemi için MÜDEK Değerlendirme Takımı’nın saha ziyaretleri ve incelemeleri tamamlandı. Kurum tarafından yapılan açıklamada Mühendislik Fakültesi’nin Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin normal ve ikinci öğretimlerinin akreditasyonları 30.09.2025 tarihine kadar 2 yıl daha uzatılırken, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün normal öğretimi de aynı tarihe kadar 2 yıl süreyle ilk kez akredite edildi. Böylece BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde akredite olan ve akreditasyonu devam eden bölüm sayısı altıya (6), program sayısı da sekize (8) yükseldi.

Akredite olan lisans programlarının diplomaları MÜDEK tarafından üye olunan Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) ve Washington Accord anlaşması gereğince uluslararası geçerlilik özelliğini taşıyor.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, alınan başarı üzerine Fakülte yönetimi ile çalışmada emeği bulunan tüm akademik ve idari personel ile öğrencileri tebrik etti. Rektör Yılmaz, MÜDEK Değerlendirme Takımı’na da katkılarından dolayı teşekkür etti.