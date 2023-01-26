Mühendislik sigortaları hayati önem taşıyor

Koçaslanlar Sigorta’nın Genel Müdürü Rasim Güngör, mühendislik sektörüne yatırım yapanlar için büyük avantajlar sunan mühendislik sigortalarını hayati önem taşıdığını söyledi.

Sigortacılık alanında tüm hizmetleri veren Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, yangın poliçeleri, kefalet sigortaları, sorumluluk poliçeleri, nakliyat sigortaları, Bbreysel emeklilik, sağlık ve tarım sigortaları ile kişi veya kurumların hayat kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunmaktadır. Mühendislik sigortasının ise işyerleri için önemli olduğuna değinen Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, “Mühendislik sigortaları, sektöre özel oluşturulmuş poliçe türleri arasında yer alan özelleştirilmiş kurumsal sigortalardır. Hayatımızın pek çok alanına etki eden ve sayısız sektörde görev alan mühendislik biçimleri, iş hayatı pek çok risk unsuru ve maddi kayıp tehdidi içeriyor. Bu risklerden görülen zararın minimuma indirilmesi ve sermaye sahiplerinin kendisini güvenceye alması için mutlaka bir mühendislik sigortası yaptırması şarttır” dedi.

Mühendislik sigortalarının işletmelerindeki makine ve elektronik cihazları ani ve beklenmedik olaylara karşı güvence altına aldığının altını çizen Güngör, “Elektrik elektronik, bilişim, yazılım, inşaat, endüstri, makine gibi mühendislik türleri, sorun yaşamaya oldukça açık sektörlerdir. Mühendisliğin aktif olarak kullanıldığı sektörlerde, geleceğin garanti altına alınması önem arz etmektedir. Yaşanabilecek kötü olayları düşünmek bile istemememize rağmen, başımıza geldiğinde neler yapacağımızı planlamamız gerekiyor. Tüm bu sebeplerden ötürü bu sektöre yatırım yapan kişiler için büyük avantajlar sunan mühendislik sigortalarını hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.