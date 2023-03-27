Muhsin Yazıcıoğlu Söğüt'te dualarla anıldı
14 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı.
14 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı.
Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle Alperen Ocakları Söğüt İlçe Başkanlığı tarafından Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Okunan mevlidin ardından halka lokma dağıtıldı. Programa Büyük Birlik Partisi söğüt ilçe teşkilatının yanı sıra partinin MKYK üyesi milletvekili aday adayı Murat Önal ve BBP Bilecik il yönetimi katılım sağladı.