Muhtar, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma' kanununa muhalefetten görevden alındı

Afyonkarahisar kent merkezindeki Erenler Mahallesi'nin Muhtarı Hasan Çavlan, görevden alındı.

Muhtar, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma' kanununa muhalefetten görevden alındı
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Afyonkarahisar kent merkezindeki Erenler Mahallesi’nin Muhtarı Hasan Çavlan, görevden alındı.

Çavlan, seçimler öncesinde ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma’ kanununa muhalefetten yargılandığı Afyonkarahisar 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada suçlu bulunarak 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme kararının Afyonkarahisar Valiliğine ulaşmasının ardından kanun gereği Çavlan valilik kararı ile görevden alındı.