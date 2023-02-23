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- Muhtar, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma' kanununa muhalefetten görevden alındı
Muhtar, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma' kanununa muhalefetten görevden alındı
Afyonkarahisar kent merkezindeki Erenler Mahallesi'nin Muhtarı Hasan Çavlan, görevden alındı.
Afyonkarahisar kent merkezindeki Erenler Mahallesi’nin Muhtarı Hasan Çavlan, görevden alındı.
Çavlan, seçimler öncesinde ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma’ kanununa muhalefetten yargılandığı Afyonkarahisar 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada suçlu bulunarak 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme kararının Afyonkarahisar Valiliğine ulaşmasının ardından kanun gereği Çavlan valilik kararı ile görevden alındı.