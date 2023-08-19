Muhtar, koyunların bahçeye girmesinden dolayı tartıştığı genci silahla yaraladı

Orhangazi ilçesinde bir mahalle muhtarı, köy kahvesinde tartıştığı genci silahla bacaklarından vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı genç tedavi altına alınırken, muhtar ise jandarmaya giderek teslim oldu. Olayın, gence ait koyunların vatandaşların arazilerine girmesi üzerine çıkan tartışmadan kaynaklandığı belirlendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Uğur Demirel (29) ve arkadaşları Gedelek’teki köy kahvesinde oturdukları esnada, iddiaya göre kahveye gelen mahalle muhtarı Mehmet D., Uğur Demirel ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından üzerindeki silahı çıkaran Mehmet D., Uğur Demirel’e 3 el ateş etti. İki bacağına mermi isabet eden Demirel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç, burada tedavi altına alınırken, Mehmet D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Koyunların araziye girmesi ile tartışma başlamış

Uğur Demirel’e ait koyunların mahallede vatandaşların arazilerine girerek otlamasından dolayı muhtar ile Demirel arasında bir gün önce tartışma yaşandığı belirlenirken, Demirel’e ait köpeklerin de bazı vatandaşların bahçesine girdiği ve tavukları da parçaladığı ileri sürüldü. Olay öncesinde ise muhtar Mehmet D.’nin köy kahvesinde Uğur Demirel’i uyardığı, koyunların bahçelere zarar verdiğini söylediği ve bu yüzden ikili arasında tartışma yaşandığı belirlendi.

Yaralı genç şehir hastanesine sevk edildi

Diğer yandan, iki bacağından yaralanan Uğur Demirel Orhangazi Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine sevk edildi. Olay sonrasında muhtar Mehmet D.’nin jandarmaya giderek teslim olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirlendi.