Muhtar ve köylülere destek hizmetleri modelleri anlatıldı

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Sosyal Destek uzmanları, Vize Sağlıklı Hayat Merkezi görevlileri, Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyünde, muhtar ve vatandaşlara kurumlarının hizmet modellerini anlattı.

Vize Sağlıklı Hayat Merkezi ile Aile ve Sosyal Destek uzmanları, Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyünü ziyaret ederek, kurumlarının hizmet modelleri halkında Muhtar Ahmet Bodur ve köy sakinlerine gerekli bilgilendirmelerde bulundular. Aile ve Sosyal Destek uzmanları, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri, kurumlarının hizmet modelleri hakkında detaylı bilgi verdi.