Muhtar Yaman'dan İftar Programında Teşekkür ve Bayram Mesajı

“Ortaköy Ailesi Olarak Hep Birlikteyiz”

“Güzel Silivrimizde her zaman öncü, katılımcı, üreten ve destekleyen Ortaköy ailemizin kadınları, gençleri ve büyükleriyle bu sofrada buluşmaktan onur duyuyorum” diyen Muhtar Ramazan Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’na, ilçemizin her mahallesinde alın teri ve emeği olan kıymetli muhtar arkadaşlarıma, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcilerine, yerel basınımızın özverili emekçilerine can-ı gönülden hoş geldiniz diyorum.”

"Bu Bereketli Sofraları Kurduğu İçin Teşekkür Ediyorum"

Ramazan ayının manevi atmosferinde yaklaşan bayramın heyecanını hissettiklerini belirten Yaman, “Bebeğinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm hemşehrilerimizin sağlık, huzur ve bereket içinde yaşamasını diliyor, bu sofraları bizlerle paylaşan ve imkan sunan Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’na şahsım ve tüm Ortaköy mahallemiz adına teşekkür ediyorum,” dedi.

Bayram Tebriğiyle Mesajını Tamamladı

Muhtar Ramazan Yaman konuşmasını, “Şimdiden mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum,” diyerek tamamladı.