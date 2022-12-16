Muhtarlara Afet Bilinci ve Farkındalık eğitimi

İlçe Kaymakamı Tolga Toğan'la birlikte ziyarette bulunan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadelerine yer verdi: “Bir ilki gerçekleştiren Afet Koordinasyon Merkezi ekiplerimiz, 35 Mahalle Muhtarımıza Afet Bilinci Ve Farkındalık Eğitimi veriyor. Destek AFAD Gönüllüsü muhtarlarımızı ve Rumeli Üniversitesi öğrencilerimizi Kaymakamımız Tolga Toğan ile ziyaret ederek bilgi aldık. Kolaylıklar diliyorum.”