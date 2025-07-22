Muhtarlardan Komutan Çelik'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş ve ilçe genelinde görev yapan mahalle muhtarları, ilçeye yeni atanan Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çelik’i makamında ziyaret etti.

“Hep birlikte Silivri için çalışacağız”

Silivri’de göreve başlayan Binbaşı Burak Çelik’e hayırlı olsun dileklerini ileten Serhat Ateş, “Muhtarlarımızla birlikte ilçemizin huzuru, güvenliği ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi adına tüm kurumlarla iş birliği içindeyiz. Sayın Komutanımıza görevinde başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Binbaşı Çelik ise, mahalle muhtarlarının yerel yönetimde önemli birer temsilci olduklarını vurgulayarak, iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.