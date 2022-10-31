Muhteşem sonbahar fotoğrafları
Bursa ve çevre illerde doğa yürüyüşleri yapan Timsahlar Trekking Grubu'nun son durağı Kütahya'nın Domaniç ilçesi oldu.
Bursa ve çevre illerde doğa yürüyüşleri yapan Timsahlar Trekking Grubu’nun son durağı Kütahya’nın Domaniç ilçesi oldu.
Hafta sonu tatilini değerlendirmek için sabahın erken saatlerinde Bursa’dan yola çıkan ekip, Topuk Yaylası’nı fotoğraflayıp, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Domaniç Orman Müdürlüğü’nden itibaren 22 kilometre yürüyerek 1850 metre yükseklikteki Darı Tepe’de bulunan yangın gözetleme kulesine çıkan ekip, sonbaharın eşsiz güzelliğini keşfederken, tabiatın bütün renklerini görme fırsatı buldu.
Timsahlar Trekking Grubu üyeleri o anları fotoğraflamayı ihmal etmezken, objektiflere birbirinden güzel tabiat fotoğrafları çıktı.