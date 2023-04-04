Muid Ahmed Efendi Medresesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 20'lik kısmı tamamlandı

Fatih Belediyesi tarafından 2022 yılında restore edilmeye başlanılan Muid Ahmed Efendi Medresesi’ndeki çalışmaların yaklaşık yüzde 20’lik kısmı tamamlandı. Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli kontrol amiri Yasin Yılmaz, “Mezarını türbe haline getireceğiz. 2022 yılında başladığımız restorasyon çalışmasını bu yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Burada akademisyen, öğrenci ve vatandaşlara çalışabilecekleri bir eğitim alanı sunacağız” dedi.

Fatih Zeyrek Mahallesi’nde bulunan Muid Ahmed Efendi Medresesi 2022 yılında Fatih Belediyesi tarafından restore edilmeye başlanmıştı. Çalışmaların bu yıl içinde bitmesi planlanırken, Muid Ahmed Efendi Medresesi’nde çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunulacağı belirtildi. Medresedeki restore çalışmalarının yaklaşık yüzde 20’lik kısmı tamamlandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli ve medresenin dört kontrol amirinden biri olan Yasin Yılmaz, restorasyonun bitmesinden sonra burada akademisyen, öğrenci ve vatandaşlara çalışabilecekleri bir eğitim alanı sunacaklarını, 66 kişilik bir kadroyla eğitim hizmeti verilebileceğini belirtti. Medresenin içeriği hakkında da bilgi veren Yılmaz, medrese de kütüphane, bilgisayar odası, çok maksatlı salon gibi birçok özel çalışma alanının bulunacağını anlattı. Yılmaz, çalışmalar çerçevesinde Muid Ahmed Efendi’nin mezarını türbe haline getireceklerini de ifade etti. Öte yandan tarihi medrese dron ile havadan görüntülendi.

“Vefatından bir süre önce Muid Ahmed Efendi medrese yaptırmaya karar veriyor”

Ahmed Efendi ile ilgi bilgi veren kontrol amiri Yasin Yılmaz, “Muid Ahmed Efendi’nin hayat serüveni İstanbul’a eğitim almaya gelmesi ile başlıyor. Kınalızade Mehmed Fehmi Efendi’den aldığı eğitim ve onun muidi olmasıyla birlikte muid lakabını alıyor. Muid kelimesinin açıklaması da şu şekilde; günümüzdeki üniversitelerdeki asistan diyebiliriz. Müderrisin yani hocanın anlattıklarını öğrencilere tekrar eden, yeniden anlatan anlamına gelmektedir. 30 yıl boyunca birçok ilde müderrislik yapıyor, bu başarısından sonra İstanbul, Edirne ve Şam bölgelerinde kadılık, şeyhülislamlık ve kazaskerlik görevlerini yerine getiriyor. Vefatından bir süre önce kendisi medrese yaptırmaya karar veriyor. Vasiyetinde de eğer vefat edersem beni buraya defnedin diye kendisi söylüyor, vasiyet ettikten kısa bir süre sonra vefat ediyor. Medresenin inşaatı ölümünden sonra bitiyor, vasiyeti üzerine kendisini medresenin içerisine defnediyorlar” dedi.

“Muid Ahmed Efendi Medresesi’nin mezarını türbe haline getireceğiz”

Restorasyon çalışmaları bittikten sonra 66 kişilik bir kadroyla eğitim hizmeti verilecek medresenin, diğer medreselerden farkını anlatan Yılmaz, “Aslında Fatih’te bulunan birçok medresenin restorasyonunda bulunduk. Bu medreseyi diğer medreselerden ayıran özelliği kendimce özetlemem gerekirse; vasiyeti üzerine buraya defnedilmesi en özel kılan şeylerden biri. Kendisi 30 yıl boyunca müderrislik yapmış ve öğrencileriyle bütünleşmiş bir hoca, öğrencilerinin yanına defnedilmek istemesi, onlarla ilelebet yaşama isteği bence çok kıymetli. Restorasyon çalışmamız bittikten sonra diğer medreselerden ayıran özelliği de bu olacak. Biz burada akademisyen, öğrenci ve vatandaşlara çalışabilecekleri bir eğitim alanı sunacağız. Muid Ahmed Efendi’nin, mezarını türbe haline getireceğiz. 2022 yılında başladığımız restorasyon çalışmasını bu yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Medresede kütüphane, bilgisayar odası, çok maksatlı salon gibi birçok özel çalışma alanı bulunacak. İçerisinde avlusu, dışarısında peyzaj alanının olduğu bütün bir yaşam alanı sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.