Müjdat Gürsu Stadı Revizyona Giriyor… Peki Silivrispor Nerede Oynayacak?

İlçemizin tek resmi müsabaka tesisi olan Müjdat Gürsu Stadı’nın revizyona gireceği ve çalışmalar süresince tesislerin kapatılacağı iddiaları gündeme oturdu. Revizyon elbette gereklidir; Silivri’ye yakışan modern bir tesis hepimizin ortak arzusudur. Ancak zamanlama, en az revizyon kadar önemlidir.

Silivrispor’un ligde kırılma haftalarına girdiği böyle bir dönemde stadın kapatılması, takımımızı adeta sahipsiz bırakmak anlamına gelir. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu ihtimal bile camiada tedirginlik yaratmış durumda.



Peki Silivrispor resmi maçlarını nerede oynayacak?

Planlama yapılmadan alınan her kararın faturası yine sporculara, teknik ekibe ve kulübe kesiliyor. Taraftarın takıma en çok ihtiyaç duyduğu haftalarda ev sahibi olma avantajının kaybedilmesi, sportif dengeyi doğrudan etkileyebilir.

Bu nedenle soruyoruz:

• Çalışmalar neden devre arasında planlanmıyor?

• Silivrispor’un bu süreçte maçlarını oynayacağı alternatif bir tesis belirlenmiş midir?

• Revizyon takvimi, kulübün fikstürü gözetilerek mi hazırlanmıştır?

Yetkililere çağrımızdır:

Silivrispor bu ilçenin takımıysa, tesis planlaması da buna göre yapılmalıdır. Revizyon şarttır ama doğru zamanda ve doğru planlamayla yapılmalıdır. Aksi halde bu karar, saha dışında başlayan bir mağlubiyet anlamına gelir.