Müjdeyi Bakan Kurum duyurdu, TOKİ'de indirim kampanyası geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz. TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yeni kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Biliyorsunuz, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda her yıl iki ayrı indirim kampanyası düzenliyoruz. Tabii TOKİ’miz bunu daima yapıyor. Çünkü TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur" dedi.

“Vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkanından faydalanacak"

Bakanlık olarak sürekli yaptıkları kampanyalarda değişen indirim oranlarıyla vatandaşlara bir ödeme kolaylığı sağladıklarına dikkati çeken Bakan Kurum, şunları kaydetti:

“Binlerce kardeşimiz de bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan’da başlatıyoruz. TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkanından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 12,5 indirim imkanı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."