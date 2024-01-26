Mukaddes emanetler Bursa'da

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmişten günümüze Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetlerden oluşan “Kabe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler” sergisi, Ressam Şefik Bursalı Klasik Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

Ressam Şefik Bursalı Klasik Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Koleksiyoner Ömer Güzel ve çok sayıda Bursalı vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, İslam kültürünün en önemli emanetlerini vatandaşlarla buluşturmanın heyecanını paylaştığını ifade ederek, “Mübarek Üç Ayların içerisinde olduğumuz bir zamanda özellikle Cuma vaktinde böyle güzel bir sergi açılışında bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Sergimizin açılmasına vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nesilden nesle aktarılan dinimizin ve İslam kültürünün en önemli emanetleri olan bu eşsiz eserleri belediyemiz aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşturabildiğimiz için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Serginin hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkanvekili Şahin, emeklerinden ötürü Ömer Güzel’e ve sergiye göstermiş oldukları ilgiden dolayı da Bursalılara teşekkür etti.

Emanetlerin hizmetkarı olduğunu vurgulayarak söze başlayan Koleksiyoner Ömer Güzel, “Bunlar benim değil. Buradaki herkesin, buradaki ümmetindir. O yüzden Kabe örtüleri ve Kabe yolunda Mukaddes Emanetler ziyaretine hoş geldiniz. Sergimizde Resulullah Efendimizin Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifleri ve O’na ait diğer şeyleri görebileceksiniz. Fotoğraf her zaman çekilir, internette de var. Bizim aslında sergideki amacımız ziyaretlerinizi kalpleriniz, gönlünüz ve gözlerinizle fotoğraf çekerek gerçekleştirmeniz ve kalbinize bu fotoğrafları iyice yerleştirmeniz” ifadelerini kullandı.

İlk defa belediye nezdinde böyle bir sergiyi gerçekleştirdiğine değinen Koleksiyoner Güzel, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çünkü biz bütün kurumlarda, kuruluşlarda ziyaretler yaptık ancak ilk defa belediye nezdinde Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla bu mukaddes emanetleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a böylesine ilhamlı ve hassas düşüncesi için çok teşekkür ediyorum. Ziyaretiniz mübarek olsun, katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursalılar, Ressam Şefik Bursalı Klasik Sanatlar Merkezi’nde açılan “Kabe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler” sergisini, 27 Ocak tarihinde de 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.