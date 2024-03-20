Mukaddes Emanetler'in kapıları açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hz. Muhammed’in (S.A.S) evdeki eşyaları, ayak izi ve kılıç arkadaşlarıyla birlikte kılıçlarının yer aldığı “Mukaddes Emanetler” sergisi, Sakarya Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı etkinliklerine maneviyatı yüksek bir program ile devam etti. Adapazarı Aziz Duran Parkı’nın içinde bulunan Sakarya Sanat Galerisi’nde, geçmişten günümüze “mukaddes emanetlerin” yer aldığı serginin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hz. Peygamber Muhammed Mustafa’ya (S.A.S) ait özel eşyaların ve İslamiyet’in sembolü olan parçaların sergilendiği serginin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptı.

Başkan Yüce, bu kıymetli emanetleri Sakaryalılarla buluşturmanın büyük bir onur olduğunu ifade ederek, “Çok değerli kurumlarımızla görüşerek kıymetli peygamberimizin eşyalarını teslim aldık. Burada Ramazan’a anlam katan, çok kıymetli bir sergide vatandaşlarımıza sunuyoruz. Alemlerin Peygamberi, emirimiz ve sevgilimiz Hz. Muhammed efendimize ait eşyaları görmek, böylesine güzel bir işe vesile olmak bizlere onur ve gurur vermiştir. Umarız böyle bir peygamberin ve ashabın razı olduğu bir ümmet oluruz” diye konuştu.

Vatandaşlar, Hz. Muhammed’in kullandığı eşyaların ve evinde bulunan özel parçaları gördüğünde duygusal anlar yaşadı. Açılan serginin içerisinde Kâbe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif’ten, Hücre-i Saadet Örtüsü, Kabir Toprağı, kutsal emanetler ve peygamber ile yol arkadaşlarının savaşta kullandığı kılıçları yer aldı. Her Müslüman için çok değerli olan bu parçalar, özel korunma alanlarının ve ışıkların altında sergileniyor. Sergi 20-22 Mart tarihleri arasında tüm Sakaryalıların ücretsiz katılımına açık olacak. Sergi 12.00-23.00 saatleri arasında görülebilecek ve cuma günü gecesi kapılarını kapatacak.