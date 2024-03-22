Mukaddes emanetler Sakarya'da yoğun ilgi görüyor

Sakarya’da Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetlere vatandaşların ilgisi yoğun. Viyana’da da yaklaşık 40 bin kişinin emanetleri görmek için beklediğini söyleyen Erol Güzel, bir sonraki sergi yerinin Avrupa olabileceğini belirtti.

Kutsal emanetler sergisi, Ramazan ayı dolayısıyla Sakarya’da vatandaşların ziyaretine açıldı. Sakarya Sanat Galerisi’nde iş insanı Erol Güzel’in katkısıyla açılan sergide, Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in Sakal-ı ile Saç-ı Şerifleri, Kadem-i Şerif, Gubar-ı Şerif, Kisve-i Saadet, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri ve İslamiyet’in sembolü olan parçalar yer alıyor. 20 Mart’ta açılan sergi, bugün gece 23.00’a kadar seyre açık kalacak. Viyana’da da yaklaşık 40 bin kişinin emanetleri görmek için sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Erol Güzel, bir sonraki sergi yerinin Avrupa olabileceğini belirtti.

"Ben sadece hizmetkarlığını yapıyorum"

Kendisini emanetlerin hizmetkarı olarak belirten iş insanı Erol Güzel, "Kelimelere sığamayacak bir duygu. Buradaki emanetler benim değil. Ben sadece hizmetkarlığını yapıyorum. Buradaki bütün emanetler Müslüman kardeşlerimindir. Ben sadece Müslüman kardeşlerime hiçbir ücret almaksızın bu emanetleri götürerek, kalplerdeki sevgiyi buluşturuyorum. Burada bedenin değil, ruh ve kalbin buluşmasını yaşıyorum. Bir çok mukaddes emanet var. Burada en çok ilgi çeken Resulullah (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) efendimize ait olan Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleridir. Hücre-i Saadet Örtüsü’de çok ilgi görüyor. Medine’ye giden kardeşlerimin onu kokladıkları zaman ’Ben bu kokuyu tanıyorum’ demeleri bende başka duygular oluşturuyor. Viyana’da 40 bin kişilik bir topluluğun beklediğini söylediler. İnşallah bunu düşünüyorum. Hücre-i Saadet Örtüsü o kadar zaman geçmesine rağmen buram buram kokuyor. Sakal-ı ve Saç-ı Şerifler de belirgin bir özellik olan uzamasıdır. Bunun sebebi ise ne kadar çok ziyaret edilirse, çok hızlı şekilde uzuyor" dedi.