Muleka, bu sezon 5. golünü kaydetti
Beşiktaş'ın Kongolu oyuncusu Jackson Muleka, Başakşehir müsabakasında kaydettiği gol ile bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.
Beşiktaş’ın Kongolu oyuncusu Jackson Muleka, Başakşehir müsabakasında kaydettiği gol ile bu sezonki gol sayısını 5’e yükseltti.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jackson Muleka, Başakşehir karşısında 55. dakikada Ante Rebic’in asistinde fileleri sarsarak bu sezon 5. golünü kaydetti.
Yeni teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından ilk maçında sahaya santrfor olarak 11’de çıkan Muleka, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3 Süper Lig’de 1 gol kaydetmişti.