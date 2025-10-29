Mülk sahibinin yeğeninden açıklama: 'Bina 2012'de kat karşılığı yapılmıştı'

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binanın sahibinin yeğeni, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın 2012 yılında kat karşılığı olarak yapıldığını ve mülk sahibinin de binada oturduğunu belirterek, "3 aile kalıyordu, 2 aile dışarıdaydı. Maalesef kiracı ailemiz içerideydi. Şu an onları bekliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah onların da sağ salim çıkmasını nasip eder" dedi.

Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 6 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir, eşi Emine ve çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir’i kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay yerinde bekleyen mülk sahibinin yeğeni Kamil Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın 2012 yılında kat karşılığı olarak yapıldığını söyledi. Binada teyzesi dahil 3 ailenin yaşadığını belirten Gülmez, şöyle konuştu:

"12 yıllık bina, çok eski değil. Şu an tek isteğimiz oradaki insanların dışarı sağ salim çıkması. Binada teyzem kendisi de oturuyordu. Ama hasbelkader evde yoktu dün akşam, olay esnasında. Sadece şu anda enkaz altında kalanlar kiracı olan 5 kişilik bir aile, tek bildiğimiz bu. Onun haricinde bir bilgimiz yok. Ama nasıl oldu, nasıl bitti, onunla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Biz sadece içerideki insanların sağ salim bir şekilde çıkmasını temenni ediyoruz. 2012 yılında yapılmıştı, kat karşılığı verilen bir binaydı. Altta bir eczane vardı, alt katı. Üzerinde 3 tane dubleks vardı. 3 aile kalıyordu, 2 aile dışarıdaydı. Maalesef kiracı ailemiz içerideydi. Şu an onları bekliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah onları da sağ salim çıkarmasını nasip eder bizlere."

"2 yıl önce taşındılar"

Enkaz altında kalan Levent Bilir’in ilkokul arkadaşı olduğunu belirten Mustafa Türel ise ailenin yaklaşık 2 yıl önce mahalleye taşındığını ve kiracı olarak oturduklarını ifade etti. Türel, "Bilir ailesi burada kiracı olarak yaşıyor. Burada bir aile olarak bizim arkadaşımız Levent Bilir kardeşimiz, hanımı ve çocukları mevcut. Başka bir aile görünmüyor" dedi.

Türel, yakındaki metro inşaatına dikkati çekerek, "Burada metronun girişi var hemen şu tarafta. O binanın iki, üç parsel yanında da metronun baca çıkışı var. Tabii şu anda ne aşamada araştırıldı, araştırılmadı bilemiyorum ama böyle bir durum var" diye konuştu.

"Levent Bilir ile en son 3-4 gün önce görüştük"

Arkadaşı Levent Bilir’in kombi tamircisi olduğunu ve en son 3-4 gün önce görüştüklerini anlatan Türel, endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü söyledi. Mustafa Türel, Biraz önce dinleme yapıldı. Açıkçası inşallah Rabbim kurtarsın. Çünkü hakikaten endişeli bir bekleyiş var. Arzu ettiğimiz şey inşallah kardeşlerimizin bir an önce oradan çıkarılması. Bir çalışma var, doğrudur. Ciddi bir kalabalık da var burada zaten" ifadelerini kullandı.