Murat Aksu'nun, TFF Başkanlığı'na adaylığı kulislerde konuşulmaya başlandı

Mevcut TFF yönetimi ve Beşiktaş eski yönetiminde yer alan Murat Aksu’nun, 22 Haziran’da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi TFF Başkanlığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul’u, 22 Haziran Perşembe günü saat 11.00’da Ankara JW Marriott Otel’de yapılacak. Genel Kurul’a kısa bir süre kala TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tekrar aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, mevcut TFF yönetimi ve Beşiktaş eski yönetiminde yer alan Murat Aksu’nun da TFF Başkanlığı’na adaylığı ile ilgili kendisinden net bir açıklama olmasada futbol kamuoyunda konuşulmaya başlandı. 304 delegeden 61’inin ıslak imzasının gerektiği TFF başkan adaylığı için bazı Süper Lig kulüplerinin de Murat Aksu ismine sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde Murat Aksu’nun kulislerde konuşulan adaylıkla bir açıklama yapması bekleniyor.