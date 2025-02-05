Murat Aydın Liderliğinde Silivri Emlakçılar Derneği Gelecek İçin Buluştu

Silivri Emlakçılar Derneği, 5 Şubat 2025 tarihinde Başkan Murat Aydın’ın liderliğinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ele alınırken, geleceğe yönelik projeler de paylaşıldı.

Murat Aydın’dan İşbirliği Vurgusu

Dernek Başkanı Murat Aydın, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında emlak sektörünün dinamik ve sürekli gelişen yapısına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada bir araya gelerek yalnızca birbirimizi tanımıyoruz, aynı zamanda sektörümüzü daha ileriye taşıyacak fikirleri paylaşıyoruz. İşbirliği ve dayanışma ile daha güçlü bir sektör inşa edeceğimize inanıyorum.”



Katılımcılardan Tam Not

Başkan Murat Aydın’ın liderliğinde düzenlenen kahvaltı organizasyonu, katılımcılardan tam not aldı. Etkinlik, sektör temsilcilerinin işbirliğini güçlendiren bir platform olarak büyük ilgi gördü ve ilerleyen dönemde benzer organizasyonların düzenleneceği mesajı verildi.