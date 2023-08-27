Murat Gülez, kabri başında dualarla anıldı
Bursaspor eski Başkanı Murat Gülez, vefatının 3. yılında ailesi ve sevenleri tarafından kabri başında dualarla anıldı.
Bursaspor eski Başkanı Murat Gülez, vefatının 3. yılında ailesi ve sevenleri tarafından kabri başında dualarla anıldı.
Bursaspor’un 1993-1995 yılları arasında başkanlığını yapan Murat Gülez, 28 Ağustos 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 68 yaşında hayata gözlerini yuman Gülez’i vefatının 3. yıl dönümünde ailesi ve sevenleri unutmadı. Bursa Emir Sultan Cami’de okunan mevlidin ardından Murat Gülez, mezarı başında dualarla anıldı.