Murat Köse: 'Biraz olsun yüzlerinde tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize'

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok çocukların etkilendiğine dikkat çeken Mamak Belediyesi, depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

“Bir Oyuncak Kocaman Tebessüm” mottosu ile başlatılan kampanyaya Mamak Belediyesi aile merkezleri de yaptıkları oyuncaklarla destek veriyor. Mamak Belediyesi’nin 19 aile merkezinde kursiyerler, el emeği göz nuru oyuncakları depremzede minikler için hazırlıyor. “Bir Oyuncak Kocaman Tebessüm” kampanyasına Mamaklılar da destek veriyor. Minikler için oyuncaklar, aile merkezlerinde toplanıyor.

“Çocuklarımızı tebessüm ettirebilirsek ne mutlu bize”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Depremden hiç kuşkusuz yavrularımız daha çok etkilendi. Onların yüzünü güldürebilmek için, ’Bir Oyuncak Kocaman Tebessüm’ kampanyası başlatarak, depremzede çocuklarımıza oyuncak ulaştırmak istedik. Biraz olsun yüzlerinde tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize” dedi.