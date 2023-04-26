Murat Kurum: 'Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyası ile ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurum, "İstanbul’da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için "Yarısı Bizden" kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs’a kadar başvuru yapabilirsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüme hız kazandıracak müjdeleri geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Erdoğan’ın kentsel dönüşüm için ’yarısı bizden’ kampanyasını duyurmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, detayları açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü başlıyor! Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs’a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http:// yarisibizden.gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul’unu birlikte dönüştürelim" dedi.