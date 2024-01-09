Murat Kurum 'İstanbul'u gelecek için basamak olarak kullanamazsınız'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum mevcut İBB bütçesini en az iki katına çıkaracaklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu’na da üstü kapalı mesaj veren Kurum, "İstanbul’u gelecek için basamak olarak kullanamazsınız" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

“Rakibimiz İstanbul’a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlıktır”

Ekrem İmamoğlu ile yapacağı başkanlık yarışını değerlendiren Kurum, “Öncelikle kendisine başarılar diliyorum. İstanbul’un sorunları var ve bu seçimde de özne İstanbul olmalı. Biz rakibimizi ifade ettik. Rakibimiz İstanbul’a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlıktır. Rakibimiz Mahmutbey’deki trafik çilesini çözmeyen iradedir. Rakibimiz 16 milyon İstanbulluya söz verip de o sözleri gerçekleştirmeyen yönetim anlayışıdır. Rakibimiz ‘herkesi kucaklayacağız’ deyip de o hizmetleri İstanbul’a kazandırmayanlardır. Biz sadece İstanbul’a odaklanacağız. Bizi İstanbullular polemik içerisinde görmeyecek. Biz çalışacağız, sahada olacağız, üreteceğiz, İstanbulluyu dinleyeceğiz, çözümler ortaya koyacağız. Bizim bakış açımız bu olacak. Tabelaları koyup da tabelalar arkasında çalışmayan bir belediye izlenimi ortadan kalkacak. Bunu İstanbullularla birlikte değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“5 bin konutu yapamayan bir irade mi bize akıl verecek”

İBB yönetiminin TOKİ konusundaki eleştirilerine cevap veren Kurum, “Anlaşılan o ki mevcut yönetim bizim yaptığımız işlerden rahatsız. Vatandaşımıza sunulan imkanlardan rahatsız. Bunlara odaklanacaklarına aslında işlerine odaklansalar bir sorun kalmayacak. Biz TOKİ Başkanlığımız ile Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle yüzbinlerce sosyal konutu İstanbul’a kazandırmış bir iradeyiz. İstanbul’un 39 ilçesinde proje gerçekleştirmişiz. 800 bin konutun dönüşümünü tamamlamışız. Yüzbinlerce sosyal konutu İstanbullu kardeşlerimize kazandırmışız. Deprem olmuş 3 ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız. Dünyada örneği yok. Deprem olmuş 1 tane TOKİ konutunda yaşayan vatandaşımızın burnu bile kanamamış. Bir tane konut yıkılmamış. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutmuşuz. Ancak bu eleştiriyi yapan mevcut büyükşehir belediyesi yönetimi aynaya dönüp kendisine bakması gerekir. ‘Yüz 40 bin sosyal konut yapacağım’ deyip 5 bin konutu yapamayan bir iradeden bahsediyoruz. Bu irade mi bize akıl verecek. Böyle bir şey olabilir mi. İş bilenin kılıç kuşananın. Bizim referansımız yaptığımız işler. Biz sosyal konut bağlamında da vatandaşımıza ne söz verdiysek tuttuk, tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Toplu taşımaya zam gündemimizde yok, aksine ulaşımı rahatlatmak ve ucuzlatmak derdindeyiz”

Kurum, bir gazetecinin “Toplu taşımaya zam gündeminizde mi” sorusuna ise şu cevabı verdi;

“Toplu ulaşıma zam ile ilgili bir gündemimiz yok. Bırakın zam yapmayı biz İstanbul’da trafik çilesini bitirmek istiyoruz. Trafiği ucuzlatmak, vatandaşımızın da bütçesine katkı sunmak istiyoruz. Biz gerçek belediyecilik yapacağız, algı belediyeciliği yapmayacağız. Sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız. Biz milletimiz ne istiyorsa onun peşinde koşacağız. Ulaşıma herhangi bir zam yapmak gibi bir projemiz yok. Aksine ulaşımı rahatlatmak ve ucuzlatmak derdindeyiz”

“İstanbul’daki riskli 1.5 milyon konutu biran önce dönüştürmemiz lazım”

Kentsel dönüşümle ilgili İstanbul’da riskli tek bir yapı kalmayana dek çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Murat Kurum, “Vatandaşımızın rızasına dayalı çalışacağız. Olası depremle ilgili tedbirleri alacağız, hem de kalıca çözümlerimizi ortaya koyacağız. Yarısı bizden kampanyamızla alakalı projeleri detaylı şekilde açıklandı. İnşallah önümüzdeki süreçte İstanbul’un her ilçesinde vatandaşımızın rızası çerçevesinde kentsel dönüşüm uygulamalarını yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında da belediyemiz ilçe belediyelerimizle birlikte elini taşın altına koyacak. Bu projelere destek olacak. İstanbul’daki riskli 1.5 milyon konutu biran önce dönüştürmemiz lazım. Aynı acıları yaşamak istemiyorsak bunu yapmak zorundayız. Geçmişte tüm ilçelerimizde bizim yapış olduğumuz kentsel dönüşüm projesini görürsünüz. Hiçbir şekilde rant yoktun içerisinde. Gidin Tozkoparan’a bakın orada eylemler yaptılar. Şimdi mutlu şekilde oturuyorlar. Gaziosmanpaşa’da, Esenler’de, Güngören’de, Bağcılar’da biz İstanbul’un 39 ilçesinde varız, olmaya devam edeceğiz. İstanbul’u vatandaşımızla birlikte dönüştüreceğiz” açıklamalarında bulundu.

“İBB bütçesini en az iki kat arttıracağız”

İBB’nin bütçesine değinen Kurum, “İstanbul’un bütçesi kendine yeter. Yeter de artar. Hatta ve hatta başka illerde bile biz deprem olduğunda, sel olduğunda 2019 öncesinde her afette İBB ekipleri ile oraya gelip gücünü gösterdiğini görürüz. Belki hepimizin ilinde İBB’nin bir yatırımını görürsünüz. İstanbul böyle güçlü bir yerdir. Biz bu gücünü İstanbul için kullanacağız. Bu projeleri gerçekleştirebilmek için mevcut bütçemizi en az iki katına çıkaracağız. Mevcut belediyenin özgeliri 2019’da yüzde 30 iken şimdi yüzde 10-15’lere düşmüş. Sen arttıracaksın bunu. Merkezi bütçeden aktarılan pay 2019’a göre on kat artmış. ‘Engelleniyor’ diyorlar. Nasıl engelleniyorsunuz. Bütçe artmasına rağmen özgelir niye düşüyor. Biz bunların hepsini inceledik. Biz mevcut bütçemizi en az iki katına çıkaracağız” dedi.

Adaylığına yönelik muhalefetten gelen eleştirilere de cevap veren Kurum, şunları söyledi;

“Bizim saklayacak gizleyecek bir işimiz yok. Mevcut muhalefet bizim adaylığımız sonrasında zannedersem biraz huzursuz oldu ki yapılabilecek tüm karalama kampanyalarını başlattılar. Bizim alnımız açık. Her konuya ilişkin hesap verebilecek durumdayız. Ben 10 yıl Emlak Konut Genel Müdürlüğü yürüttüm. TOKİ’de çalıştım. Bakanlık görevim boyunca 81 ile milyarlarca liralık iş yaptık. Alnımız ak geziyoruz. Rahatsızlıkları olabilir. Onların rahatsızlıkları kendilerini ilgilendiriyor. Biz İstanbul’umuza odaklanacağız. FETÖ’cü hesaplar ne demiş öbürü ne söylemiş bu polemiklerle vatandaşımızı meşgul etmeyeceğiz”

“İstanbul’u gelecek için basamak olarak kullanamazsınız”

İstanbul’un en büyük sorununun mevcut yönetimin ilgisizliği olduğunu vurgulayan Kurum, “Biz İstanbul’a ilgimizi göstereceğiz. Sadece İstanbul’a odaklanacağız. İstanbul bir basamak olamaz. Gelecek için burayı basamak olarak kullanamazsınız. Biz İstanbul’a odaklanacağız” diye konuştu.