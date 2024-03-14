Murat Kurum, Bahçelievler'de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Murat Kurum, Bahçelievler'de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan ile bir araya gelen Kurum’a ziyaretinin sonunda ‘’Gelin canlar bir olalım’’ yazılı çini takdim edildi.

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