Murat Kurum'dan Beylikdüzü'ne müjde: 'Sizler için en uygun gördüğümüz alanda İDO iskelesini yapacağız'

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Beylikdüzü’nde düzenlenen “Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması” programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kurum, “Yıllardır Beylikdüzülü kardeşlerimin beklediği müjdeyi veriyorum. Sizler için en uygun gördüğümüz alanda İDO iskelesini yapacağız. Şehrimizden deniz ulaşımını başlatacağız” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Beylikdüzü’nde düzenlenen “Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması” programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum’un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak, MHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Nurcan Tezer, Beylikdüzü AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar Kurum’a konuşması sırasında alkışlarla eşlik etti. Program sonunda protokol üyeleri ile sahneye çıkan Murat Kurum, vatandaşları selamladı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

“39 ilçemizin her birine özel projelerimizi çok yakında açıklıyoruz”

İstanbul’un 39 ilçesi için projelerini yakında açıklayacağını belirten İBB Başkan Adayı Kurum “1 aydır İstanbul’un her mahallesinde, her sokağında birlikte çalışıyoruz, birlikte koşuyoruz. Bugün Beylikdüzü’nde yaşadığımız gibi her gittiğimiz yerde İstanbul’a yaraşır bir samimiyetle, sevgiyle karşılaşıyoruz. İstanbul vizyonumuzu açıkladığımız günden bu yana ise bu samimiyetin bir sevgi seline dönüşmesinden çok mutlu oluyoruz. Beylikdüzü’nün de bu heyecanı bizim azmimizi, gayretimizi güçlendiren bu sevgiyi hissediyoruz. Şimdi bu bağımızı daha da güçlendirmek için yepyeni bir hamle daha yapıyoruz. 39 ilçemizin her birine özel projelerimizi çok yakında açıklıyoruz. Ben dün Çekmeköy ve Ümraniye’deydim. Onların bakışlarının benzerini, bugün Beylikdüzü’nde de görüyorum” dedi.

“Sizler için en uygun gördüğümüz alanda İDO iskelesini yapacağız”

Beylikdüzü için hazırladığı bazı projelerini paylaşan Murat Kurum, “İşte ilk hedefimiz; İstanbul’da, Beylikdüzü’nde artık trafik çilesi son bulacak. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü, Yenikapı-İncirli-Sefaköy, İncirli-Söğütlüçeşme metro hatlarının inşasına 1 Nisan sabahı itibariyle hemen başlayacağız. Benim Beylikdüzü’ndeki kardeşim önce Avcılar’a sonra Küçükçekmece’den Bahçelievler’e, Bakırköy’den Mecidiyeköy’e ve Söğütlüçeşme’ye kadar kesintisiz bir yolculuk yapacak. İkinci projemiz; Dereağzı ve Gürpınar’da Kavaklı ve Adnan Kahveci’de yaşayan kardeşlerimiz üzgünler. Biz bu alanların hepsinde, masayı kuracağız, cetveli ve kalemi çıkaracağız, imar planlarını bizzat bu ellerle ben yapacağım. Vatandaşın talebi neyse masada aldığımız kararı hemen uygulayacağız. Üçüncü proje olarak; Ambarlı Limanı ile balık hali arasındaki sahil düzenlemesini, en kısa sürede bitirip Beylikdüzü’nün hizmetinize sunacağız. Dördüncü hedefimiz de yıllardır Beylikdüzülü kardeşlerimin beklediği müjdeyi veriyorum. Sizler için en uygun gördüğümüz alanda İDO iskelesini yapacağız. Şehrimizden deniz ulaşımını başlatacağız. Beşinci hedefimiz; Gürpınar Siteler bölgesinde yaklaşık 15 bin vatandaşımızın yaşadığı 3 bin konutumuz var. Buradaki vatandaşlarımız bizden hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmasının başlatılmasını istiyor. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi burada da el ele verip bu sitemizin kentsel dönüşüm çalışmalarını 1 Nisan itibariyle Mustafa Başkan ile beraber yapacağız. Altıncı hedefimiz ise Beylikdüzü’nde bulunan İBB’ye bağlı ana arter yolların durumu, maalesef içler acısı. Yaya geçidi, üst geçit, bisiklet yolu ve kaldırım yine raylı sistem, ring hatları ve viyadüklerle bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Yedinci projemiz de Beylikdüzü’nde annelerimizin isteğini karşılamak için toplamda 54 sınıfı olan 5 anaokulu yapmıştık. Şimdi annelerimiz yenilerini istiyor. 5 yeni anaokulumuzu daha şehrimize, yavrularımıza kazandıracağız. Yavuz Sultan Selim Bulvarı’ndan, her sabah bin bir zahmetle metrobüse giden vatandaşlarımız var. 1 Nisan itibariyle göreve gelir gelmez bu çileyi bitirip kardeşlerimiz için bu hatta ring araçları koyacağız” şekilde konuştu.

“Şimdi bu kollar yeniden İstanbul için sıvanmıştır”

İstanbul’a hizmet etmek için kollarını sıvadığını belirten Murat Kurum, “81 ilimize toplam 550 ziyaret yapmış ve eser vermiş olmanın tecrübesiyle Anadolu’nun o muhteşem havasını içimize çektik. Sizlere hizmet etmek için kollarımızı sıvadık. Bizde kollar bir kere sıvandı mı, bir daha geri kapanmaz. O kollar gider afetzede kardeşlerimize sarılır. Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de, Antalya’da, Kastamonu’da, Giresun’da ve daha birçok yerde 365 bin yeni yuva kurar. O kollar, asrın felaketini yaşamış 11 ilimize derman olmak için uzanır. 3 ayda 180 bin yeni yuvanın inşasını başlatır. Şimdi bu kollar yeniden İstanbul için sıvanmıştır. İstanbul yeniden dirilişe geçene kadar, İstanbul yeniden yükselişe geçene kadar da asla kapanmayacaktır. Biz ellerimizi birleştireceğiz. Ellerimizi İstanbul’un tarihini değiştirecek 650 bin yeni, sıcak, güvenli yuvayı inşa etmek için birleştireceğiz. Yüreklerimizi belediyeden en ufak bir destek alamamış emeklilerimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz için buluşturacağız” dedi.

“Çocuklarımız, gençlerimiz, annelerimiz, emeklilerimiz neredeyse, büyükşehir orada olacak”

İstanbul için hedeflerinden bahseden Kurum “Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir İstanbul demeyeceğiz. 7 gün 24 saat belediyecilik yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. 650 bin yuvayı 5 yılda sizin için bitireceğiz. 100 bin sosyal konutu 18 ayda tamamlayacağız. 328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra, 1004 km’ye ulaştıracağız. İstanbul’da metro gitmeyen ilçe kalmayacak. Çocuklarımız, gençlerimiz, annelerimiz, emeklilerimiz neredeyse, büyükşehir orada olacak. Gençlerimize, ulaşımda tam yüzde 40 indirim yapacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan babalara da, çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimize, her ay 2 bin 500 TL destek vereceğiz. İlk kez iş kuracak kardeşlerimize tam 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Yeni evlenecek kardeşlerimize büyükşehir belediyesinden 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapacağız” ifadelerine yer verdi.