Murat Kurum, Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Beyoğlu’nda Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi’ni gezdi. Sergide konuşan Kurum “İstanbul güçlü olacak ki orada yardım bekleyen kardeşlerimize her zaman elimizi uzatabilelim. Biz Filistin’in sesi olmaya, Gazze’nin yüreği olmaya devam edeceğiz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Beyoğlu Taksim Camii’de öğlen namazını kıldıktan sonra İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi’ni ziyaret etti. Murat Kurum, beraberindeki heyet ile sergiyi gezip yetkililerden bilgi aldı. Sergide çocukların kolonlar arasında kalan oyuncak ve çanta gibi temsil eşyaları da yer aldı. Kurum beraberindeki heyet ile Gazzeli çocukların yaptığı resimleri de inceledi.

"Biz Filistin’in sesi olmaya, Gazze’nin yüreği olmaya devam edeceğiz"

İstanbul’un sadece kendisini ilgilendiren bir şehir olmadığını, 5 bin yıldır pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bir kent olduğunu söyleyen Kurum, "Birçok mazlumu, mazlum coğrafyayı kucaklamış bir şehrimiz. İstanbullu kardeşlerimiz işte bugün Filistinli çocuklarımızın burada acılarını, hüzünlerini resmettiği sergide İstanbul’un lalelerinin Gazze’de açması için bir mücadele veriyor. Filistin’de yaşanan dramın son bulması için bir mücadele veriyor. O yüzden İstanbul güçlü olacak ki tüm mazlum coğrafyadaki kardeşlerimiz huzurlu olsun. Mutlu olsun. İstanbul güçlü olacak ki orada yardım bekleyen kardeşlerimize her zaman elimizi uzatabilelim. Gazze’deki ‘Zarife’ çocuğumuzun, Gazze’deki ‘Ahmet’imizin’ o acısına ortak olup, bu dramı tüm dünyaya duyuralım. Gerçekten burada yaşanan dram hepimizin içini acıtıyor. Gazetecilerimizin öldürüldüğü, orada masum binlerce çocuğun katledildiği bir dramı maalesef bütün dünya izliyor. Ama biz Filistin’in sesi olmaya, Gazze’nin yüreği olmaya devam edeceğiz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. İstanbul hep güçlü olacak. İstanbul tüm dünyaya umut olacak. İstanbul ayakta olacak ki bu coğrafyada yaşayan kardeşlerimiz her zaman umutlu ve mutlu olsun. Burada da İletişim Başkanlığımızın yapmış olduğu sergide Gazzeli çocuklarımız yaşanan dramı, acıyı resmediyorlar. Tekrar Filistin’deki bu zulmü en ağır bir dille lanetliyoruz. Kınıyoruz ve bir an önce oradaki dramın son bulmasını, çocukların bombalar eşliğinde değil de ailelerinin yanında huzurla, güvenle okullara gitmesini, oradaki kardeşlerimizin huzur içerisinde yaşamasını da temenni ediyoruz. İnşallah onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. İstanbullular bırakmayacak. Türkiye’deki 85 milyon yalnız bırakmayacak. El ele inşallah Gazze’deki dramı son buldurmak için orada bulunan kardeşlerimize her zaman yardım elimizi uzatmak için de mücadelemizi vereceğiz” dedi.