Murat Kurum MÜSİAD'ı ziyaret etti

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD) ziyaret etti. Ziyarette Kurum, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’ya destekleri için teşekkür etti.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren Kurum, MÜSİAD’ı ziyaret etti. Kurum’a ziyarette AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tarafından kapıda karşılanan Kurum, herkesle tek tek el sıkıştı. Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Murat Kurum, Asmalı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.