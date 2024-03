Murat Kurum Terminal İstanbul Tanıtım Toplantısı'na katıldı: 'Büyükşehir'in dijital dönüşüm ofisini burada konumlandıracağız'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Kurum, "Büyükşehir Belediyemizin dijital dönüşüm ofisini burada konumlandıracağız. Başta deprem, sel ve yangın afetlerinde kullanacağımız, şehrimizi en kötü durumlara karşı simüle edebileceğimiz, İstanbul’un dijital ikizini burada, gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Burada yapacağımız simülasyonlarla birlikte olası afetlerde önceden tedbir alıp adımlarımızı atacağız” dedi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Program, Atatürk Havalimanı’nı teknoloji dünyasının merkezi haline getirecek projenin tanıtım filminin izletilmesiyle başladı. Terminal İstanbul projesi neticesinde terminal binaları dönüştürülerek girişimcilik ve inovasyon merkezi haline getirilecek. Kurum programda, "39 ilçenin kuluçka alanlarını buradan yöneteceğiz. Büyükşehir belediyemizin dijital dönüşüm ofisini de burada konumlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Kurum ve beraberindeki heyet robot köpek Jidoka Dog’u inceleyip Girişimci Murat Bil’den bilgi aldı. Programa Murat Kurum’un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Selçuk Bayraktar, Astronot Alper Gezer Avcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu köpeğimiz belki birçok canın kurtarılmasına vesile olacak”

Programda robot köpek Jidoka Dog hakkında konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Aylardır İstanbul’un tüm ilçelerinde çalışıyoruz. Özellikle teknoparklara ve teknoloji üreten sivil toplum kuruluşlarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. Ne zaman bir teknoparktan içeri girsek orada yüzlerce gencimizin heyecanına ortak olduk. Yaptıkları işler hakkında bilgiler aldık. Büyük başarılara imza attıklarına şahit olduk. Bir gencimizle Teknopark’ta bu konu hakkında konuşurken, arkadaşımız bize kendi tasarımı olan robot arama köpeğini gösterdi. Sese ve sıcaklığa karşı duyarlı, kendi sensörleriyle yön tayinini yapan ve yukarıda bekleyen arama ekiplerine bilgiyi anlık olarak ileten bir tasarımdı bu. Bu köpeği daha elastik bir yapıya eğilme doğrulma, sürünme özelliklerini de beraber geliştireceğiz. Bu köpeğimiz belki birçok canın kurtarılmasına vesile olacak. Arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerimize destek olacak. Başka bir kardeşimizin yapmış olduğu ücretsiz yazılımla birlikte 150 milyon dolarlık bir şirkete ulaştığına şahitlik ettik. Gençlerimizin Teknoparklarda küçücük uğraşlarla büyük hedefleri elde ettiğine şahitlik ettik. Kodlamasından uygulama aşamasına kadar tartıştık, fikirlerini dinledik. Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemi, altın çağını yaşıyor. İşte Türk mühendislik harikası KAAN’ımız, İHA ve SİHA’larımız, Bayraktar’ımız süzüldüğü göklerde, Gök Vatan’ımızda bizi gururlandırıyor. TCG Anadolu’muz, Mavi Vatan’ımızda bayrağımızı dalgalandırıyor. TOGG’umuz vatanımızın her karışında göğsümüzü kabartıyor” dedi.

“39 ilçenin kuluçka alanlarını buradan yöneteceğiz”

“İstanbul’umuz yeni KAAN’lar, yeni Bayraktar’lar, Yeni TCG Anadolular üretsin istiyoruz” diyen Kurum konuşması şu şekilde sürdürdü:

"Bu şehir yeni Selçuk Bayraktarlar, yeni Aziz Sancar’lar çıkartsın. 1 Nisan’da göreve geldiğimizde en büyük motivasyonumuz bu olacak. Bunun için bakanlıklarımızla birlikte Terminal İstanbul’u kuracağız. Burada, yeni markalarımızı, yeni isimlerimizi çıkartmak için canla başla çalışacağız. Çünkü İstanbul’umuz bunu sonuna kadar hak ediyor. Bu şehrin dinamik teknoloji ve girişimcilik ağı; acilen harekete geçmeyi bekliyor. Biz kararlıyız! 2030 yılına kadar; İstanbul’umuzu dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacağız. Bu hedefin en büyük adımını da, toplam 400 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak işte bu devasa alanda atıyoruz. 25 bin kişinin aynı anda çalışma imkanı bulacağı Terminal İstanbul’umuz ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonumuzun temel taşıyıcılarından biri olacak. Buradaki terminal binalarımızı, eskiden uçakların yanaştığı körüklerin bulunduğu alanları; teknolojik ürünlerin sergilendiği birer salon ve avlu haline getireceğiz. Teknopark ve Bilim-Toplum alanlarını süratle inşa edeceğiz. Eş zamanlı olarak İstanbul’un 39 ilçesinde kuracağımız yeni paylaşımlı ofislerimizi birer kuluçka merkezine dönüştüreceğiz. Terminal İstanbul’u, bu kuluçka alanlarının ana merkezi olacak şekliyle 39 ilçenin kuluçka alanlarını buradan yöneteceğiz.”

“Büyükşehir belediyemizin dijital dönüşüm ofisini burada konumlandıracağız”

Her yıl bin öğrencinin burada üreteceği teknolojik yatırımlara ilişkin hayalleri ve hedefleri olacağını vurgulayan Kurum, “Büyükşehir Belediyemizin dijital dönüşüm ofisini burada konumlandıracağız. Başta deprem, sel ve yangın afetlerinde kullanacağımız, şehrimizi en kötü durumlara karşı simüle edebileceğimiz, İstanbul’un dijital ikizini burada, gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Burada yapacağımız simülasyonlarla birlikte olası afetlerde önceden tedbir alıp adımlarımızı atacağız. Burası aynı zamanda bir bilim merkezi olacak. Burası bilimsel merakı tetikleyen, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle geleceğin bilim insanlarını yetiştiren ve her yıl 1 milyon kişiyi ağırlayacak bir merkez olacak. İçindeki Çocuk Üniversitesi geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin yetiştiği bir okul olacak. Her yıl bin öğrencimizin burada üreteceği teknolojik yatırımlara ilişkin hayalleri hedefleri olacak. Dene yap atölyelerimizde her yıl ortaokul ve lisede okuyan bin 500 yavrumuzun teknoloji üretme becerisini burada geliştireceğiz. Terminal İstanbul, girişimcilere dünyanın en iyi standartlarında çalışma imkânı sunarken, rahat ulaşım imkânlarıyla da öne çıkacak. Burası içinde sosyal tesisleriyle, sanat alanlarıyla, kültür-sanat atölyeleriyle keyifli zaman geçirilen bir mekân olacak. Ayrıca son derece modern konaklama birimleriyle da gençlerimizi burada ağırlayacağız. Burası İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak. Gerek Millet Bahçemiz, gerekse Terminal İstanbul’umuz 365 gün ve 7 gün 24 saat yaşayan bir Sosyal Bütünleşme ve Dijital Üretim alanı haline gelecek. Aynı zamanda yıl içerisinde belediye olarak organize edeceğimiz, çok büyük festival-fuar-konser etkinliklerimize de burada yer alacak. İstanbul’da Bilişimin, Teknolojinin ve Başarının Yüzyılı hedeflerini teker teker başaracağız. Dünya İstanbul’a bakacak, İstanbul teknolojisiyle dünyayı konuşturacak. İstanbul’un gençleri üretecek, Türkiye kazanacak” şeklinde konuştu.

“Depremden sonra elektrik kaçağı olup olmadığını tespit edebilecek”

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde ürettiği robot köpeği Jidoka Dog hakkında konuşan Girişimci Murat Bil, "Biz Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde faaliyet gösteren bir firmayız. Robot köpek, mobil uygulamalar üzerinde yazılımlar geliştiriyoruz. Endüstriyel ve afette arama kurtarma yapabilen, engelli arkadaşlarımıza yardım edebilen, geceleri fabrikalarda işletmelerde güvenliği sağlayabilecek şekilde ağırlık veriyoruz. Ayrıca Savunma Sanayii’ne de bir tane proje üretiyoruz. Bu şekilde donanımlar ekleyerek robotların yazılımlarını geliştiriyoruz. Köpeği 13 ay civarında yaptık. Üzerindeki donanım ultrasonik ses, hava, elektrik kaçağını tespit edebiliyor. Bunu biz afetlerde arama ve kurtarmalarda kullanacağız. 25 metreye kadar sessiz bir ortamda sesi algılayabiliyor. Enkaz altında bir vatandaşımız olup olmadığını anlayabileceğiz. Depremden sonra elektrik kaçağı olup olmadığını tespit edebilecek. Görüntü işleviyle enkaz alanında da hasar tespiti yapabiliyor” dedi.