Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Fenomen Murat Övüç, sosyal medyada paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Övüç, ''Bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim, bu linçi hiç hak etmedim'' dedi.

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  • 10.06.2022 12:37
  • Güncelleme: 10.06.2022 13:13
Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, 2020 yılında İzmir depreminin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Daha sonra kendisine gelen eleştirilere ‘şu beyinsiz halktan çok sıkıldım’, ‘cahil halk’ , ‘sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum’ şeklinde cümleler söylediği bir videoyla yanıt vermişti. Bu paylaşımın ardından Övüç’ün ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 44.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Murat Övüç ve avukatı hazır bulundu.

‘’Bu linçi hiç hak etmedim’’

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Duruşmada savunma yapan sanık Murat Övüç, ‘’Ülkede deprem olmuş, ben de 10 gün sonra kuaföre gittim ve bu nedenle linç edildim. Ben bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim, bu linci hiç hak etmedim’’ ifadelerini kullandı.

Sanık Murat Övüç’ün avukatı ise müvekkilinin söylediği sözlerin halka yönelik olmadığını, kendisini eleştirenlere yönelik olduğunu belirterek beraatını talep etti. Alınan savunmaların ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

SHA Editör
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