Murat Sancak ile Ahmet Cin, Pendikspor maçını taraftarla izledi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Pendikspor-Fatih Karagümrük maçını, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, Pendikspor taraftarları arasında maraton tribününde izledi.

Murat Sancak ile Ahmet Cin, Pendikspor maçını taraftarla izledi
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Pendikspor-Fatih Karagümrük maçını, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, Pendikspor taraftarları arasında maraton tribününde izledi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Pendikspor - Fatih Karagümrük maçında ilginç anlar yaşandı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, maçı protokol tribünü yerine Pendikspor taraftarları arasında izledi. Taraftarlar, iki başkana da yoğun ilgi gösterdi.

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