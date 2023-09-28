Murat Sözkesen: 'Bursaspor'un gerçekçi hedefi play-off oynamak'

Bursaspor Teknik Menajeri Murat Sözkesen, ’Bu seneki gerçekçi hedefiniz ne?’ sorusuna, "Bursaspor’un bu seneki gerçekçi hedefi play-off oynamak. Bunu yapabilecek konumdayız, güçteyiz. Kolay da değil çünkü oyuncuları bu olayın içerisine sokmak, bazı sıkıntıları bertaraf etmek çok kolay değil" dedi.

Bursaspor Teknik Menajeri Murat Sözkesen, önemli açıklamalarda bulundu. Sözkesen, "Genç oyuncu kardeşlerimizin sorumluluklarını hafifletmek, onlara ağabeylik yapmak için buradayım. Bunun için de yeterli donanıma sahibim. Elimizden geleni yapacağız. Bursaspor’da olumlu olarak çok güzel bir tesise sahip olmuş, olumsuz tarafına bakarsanız şampiyonluklar yaşadı ancak şu andaki konumu marka değeri çok yüksek olmasına rağmen 2. Lig’deyiz. Biz de tam olarak burada devreye girmek istiyoruz, tekrar Bursaspor’u Süper Lig’e çıkarmak için plan program yapılıyor. İnanılmaz mücadele ediyor başkanımız ve yönetimimiz. Ben de bunu gördüğüm için mutluyum, daha fazla istek ve arzuyla kendi hedeflerime ulaşıyorum. Bursa’yı bilen, Bursaspor altyapısından yetişmiş, ne istediklerini bilebileceğimiz ve anlatabileceğimiz bir ortamda başarılı olmamaları mümkün değil. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bir an önce seri halinde maçlar kazanarak takımı yukarıya çekmek istiyoruz" dedi.

"Amacımız Bursaspor’u bu durumdan kurtarmak"

Murat Sözkesen sözlerine şöyle devam etti:

"Ben daha çok takım tarafıyla ilgileniyorum. Tabii ki başkanımızla istişare halindeyiz. Olumlu taraflarını empoze etmeye çalışıyoruz. Gerçekçi olmak lazım işimiz kolay değil, çok zor. Benim de Bursa şehrinden özellikle ricam gerçekleri konuşmak, gerçekleri yazmak. Gerçek anlamda bize destek olmaları. Kim Bursaspor’da görev yaparsa yapsın hepimizin amacı Bursaspor. Bu değeri de kaybetmemek için taraflı tarafsız herkesin destek olmasını bekliyorum. Bursaspor’un bu seneki gerçekçi hedefi play-off oynamak. Bunu yapabilecek konumdayız, güçteyiz. Kolay da değil çünkü oyuncuları bu olayın içerisine sokmak, bazı sıkıntıları bertaraf etmek çok kolay değil ama benim gözlemlediğim yönetim kurulumuzun ve özellikle başkanımızın yaptıkları kolay şeyler değil. Ortak bir hedef için buradayız amacımız Bursaspor’u bu durumdan kurtarmak. Bursaspor çok büyük bir camia. Sadece A Takım olarak düşünmeyin. Şu andaki mevcut oyuncuların tamamı altyapı oyuncuları. Bu tesislerde futbolcu olmamak mümkün değil her şey onlar için hazırlanmış durumda."