Murat Taşer Sokağa 100 ton asfalt

Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak'ta yürütülen altyapı çalışması sonrasında bölgeye 100 ton asfalt döküldü.

Murat Taşer Sokağa 100 ton asfalt
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Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak’ta yürütülen altyapı çalışması sonrasında bölgeye 100 ton asfalt döküldü.

Kentin dört bir yanında yol bakım ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara güvenli, konforlu ve modern yollar sunmaya devam eden İzmit Belediyesi, zamanla deforme olan yolları da kısa sürede onarıyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak’ta gerçekleşen altyapı çalışması sonrasında bölgeye 100 ton asfalt döktü. Bölgeyi ulaşıma elverişli hale getiren ekipler diğer mahallelerde de çalışmalarına devam edecek.

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Çakmak Yapı