Murat Yıldız'dan Ak Parti İlçe Başkanı Sami Barlas'a Ziyaret

Silivrispor Kulüp Başkan Adayı Murat Yıldız, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen nazik ziyaret sırasında, İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı ile AK Parti Silivri İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Kaya da hazır bulundu.

“Silivrispor Sadece Bir Spor Kulübü Değil”

Ziyaret sırasında sıcak karşılamaları ve samimi sohbetleri için teşekkürlerini ileten Murat Yıldız, Silivrispor’un sportif ve kurumsal geleceğine ilişkin projelerini paylaştı. Yıldız, kulübün yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkması gerektiğini vurguladı.

“İş Birliğiyle Örnek Bir Kulüp Yaratacağız”

Silivri’nin tüm dinamikleriyle ortak hareket etmenin önemine dikkat çeken Yıldız, "Sporun birleştirici gücüyle, sadece sahada değil; toplumun her alanında etkili ve fayda sağlayan bir Silivrispor hayal ediyoruz. Yerelde güçlü adımlar atarak ulusal ölçekte örnek gösterilecek bir kulüp olma hedefimiz var," dedi.

Teşekkür ve İş Birliği Vurgusu

Ziyaretin sonunda Murat Yıldız, ilçenin gelişimi ve gençlerin geleceği için çıktıkları yolda destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti. İş birliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulunan Yıldız, Silivrispor’un geleceği için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

