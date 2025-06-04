Murat Yıldız'dan Hüseyin Turan'a Ziyaret

Silivrispor Başkan Adayı Yıldız’dan Eski Belediye Başkanına Nezaket Ziyareti

Silivrispor Kulüp Başkan Adayı Murat Yıldız, yaklaşan olağanüstü genel kurul süreci öncesinde temaslarına devam ediyor. Yıldız, bu kapsamda geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanlarından Hüseyin Turan’ı makamında ziyaret etti.

Gündem Sporun Geleceği ve Gençlik

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Silivri ve çevresinde sporun gelişimi, gençlerin spora kazandırılması, Silivrispor’un yapısal dönüşümü ve sporun toplumsal etkisi gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiği ifade edilirken, sporun Silivri’deki birleştirici rolü de vurgulandı.

“Tecrübe, Yol Haritamızda Önemli Bir Rehber”

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Murat Yıldız, “Silivri’ye yıllarca hizmet etmiş, değer katmış tecrübeli isimlerin görüşlerini önemsiyoruz. Silivrispor’u, sporun birleştirici gücünden faydalanarak daha güçlü bir geleceğe taşımak istiyoruz,” dedi.

Yıldız, kulübün geçmişinden güç alarak, tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket edeceklerini ifade etti.