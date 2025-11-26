Murat Yıldız'dan İlk Basın Toplantısı: 'Silivrispor'da Yeni Bir Dönem Başlıyor'

Silivrispor Kulübü Başkanı Murat Yıldız, dün akşam düzenlenen ilk basın toplantısında hem göreve geliş sürecini hem de kulübün gelecek planlarını kapsamlı biçimde anlattı. Yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ve camianın katılımıyla gerçekleşen toplantı yoğun ilgi gördü.

“Bir Haftada Yoğun Bir Mesai Yürüttük”

Devir teslimden bu yana 7 günlük süreçte kulübün tüm dosyalarının tek tek ele alındığını söyleyen Yıldız, teknik ekip ayrılıkları, disiplin dosyaları ve A Takım ihtiyaçlarının öncelikle değerlendirildiğini belirtti. “Güçlü ve uyumlu bir ekip oluşturduk, kamuoyu da bunu görüyor.” dedi.

30 Günlük Acil Eylem Planı

Yıldız, kulübün kısa sürede toparlanmasını hedefleyen dört başlık açıkladı:

Kurumsal yapı: Görev dağılımı, evrak düzeni, şeffaflık raporu.

Teknik kadro: Oyuncu görüşmeleri, yeni teknik direktör süreci.

Sportif planlama: Transfer ihtiyaçları, performans analizi.

İletişim: Taraftar buluşmaları, kurumsal kimlik yenilemesi.

Bu planın, kulübün hem sahada hem yönetimde ivme kazanmasını sağlayacağını vurguladı.

“Altyapı Bizim Geleceğimiz”

Altyapı yapılanmasının en güçlü taahhütleri olduğunun altını çizen Yıldız, her yıl en az 5 futbolcunun A Takım’a çıkmasının zorunlu hedef olduğunu açıkladı. 300 bin nüfuslu bir ilçede 1.000 altyapı sporcusuna ulaşmayı planladıklarını belirterek, tüm oyuncuların dijital bir veri sistemiyle takip edileceğini söyledi.

Orta ve Uzun Vadeli Strateji

Yıldız’ın paylaştığı orta vadeli plan; kurumsallaşma, mali denge, altyapı güçlendirme ve camia bütünleşmesini içeriyor.

3 ve 5 yıllık vizyon ise tesisleşme, gelir çeşitliliği, modern antrenman modelleri, oyuncu satışları ve “Silivri’nin Takımı” kimliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

“Hedef Zirve”

Konuşmanın sonunda Yıldız, Silivrispor’un net bir hedefle yola çıktığını söyledi:

“Silivrispor’u profesyonel, şeffaf, ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturacağız. Hedefimiz zirvedir.”