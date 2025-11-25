Murat Yıldız'dan İlk Basın Toplantısı: 'Silivrispor'da Yeni Dönemin Temellerini Attık'

Silivrispor Kulübü Başkanı Murat Yıldız, dün akşam düzenlenen kapsamlı basın toplantısında hem göreve geliş sürecini değerlendirdi hem de kulübün gelecek 5 yılını şekillendirecek stratejik planı kamuoyuyla paylaştı. Yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ve camianın temsilcilerinin katıldığı toplantı büyük ilgi gördü.

“Bir Haftada Çok Yol Kat Ettik”

Yıldız, devir teslimin ardından geçen 7 günde yoğun bir mesai yürüttüklerini belirterek, kulübün kurumsal yapısından futbolcu dosyalarına kadar tüm eksiklerin hızla tespit edildiğini söyledi. Teknik ekipten futbolcu motivasyonuna, disiplin dosyalarından mali tabloya kadar tüm süreçlerin toparlandığını vurgulayan Yıldız, “Sabahın ilk ışıklarından gecenin sonuna kadar çalışan güçlü bir ekip kurduk.” dedi.

30 Günlük Acil Eylem Planı Açıklandı

Toplantıda 30 günlük acil eylem planı dört başlıkta özetlendi:

Kurumsal yapılanma: Sözleşme kontrolleri, şeffaflık raporu, hukuki süreçlerin tespiti.

Teknik kadro ve sporcu planlaması: Yeni teknik direktör süreci, birebir oyuncu görüşmeleri, disiplin dosyalarının tamamlanması.

Sportif planlama: Transfer ihtiyaçları, performans takip sistemi, altyapının yeniden yapılandırılması.

İletişim ve markalaşma: Kamuoyu bilgilendirme, taraftar buluşmaları, kurumsal kimlik güncellemeleri.



“Altyapıdan Her Yıl 5 Oyuncu A Takıma Çıkacak”

Yıldız, toplantının en dikkat çeken bölümlerinden birinde Silivrispor’un altyapı vizyonunu anlattı. Alt yaş gruplarının tek tek analiz edildiğini belirterek, her yıl en az 5 futbolcunun A Takım’a çıkmasının zorunlu hedef olacağını söyledi.

“300 bin nüfuslu bir ilçede 1.000 altyapı sporcusuna ulaşacağız.” diyen Yıldız, tüm velilerin ve sporcuların bilgilerini içeren dijital bir veri tabanı kuracaklarını ifade etti.

“Silivrispor Artık Kısır Döngülerden Kurtuluyor”

Kulübün geçmişine saygı duyduklarını ancak geleceğin vizyoner bir bakışla inşa edileceğini söyleyen Yıldız, “Bizim dönemimiz artık bahanelerin değil, planlı ilerleyişin dönemi olacak. Kulübümüz kimseye yük olmayan, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşacak.” dedi.

Orta ve Uzun Vadeli Stratejiler Paylaşıldı

Sunumda 6-12 aylık orta vadeli plan ile 3 ve 5 yıllık stratejik gelişim programı da kamuoyuna aktarıldı:

Kurumsal yönetim modeli

Altyapıyı futbolcu yetiştiren “futbol fabrikasına” dönüştürme

Modern antrenman ve analiz sistemleri

Mali sürdürülebilirlik ve gelir artırıcı projeler

Tesisleşme ve kulüp müzesi hedefi

“Hedef Zirve – Bunun İçin Geliyoruz”

Toplantının sonunda Murat Yıldız, Silivrispor’un 5 yıllık hedefinin net olduğunu ifade etti:

“Kulübümüzün hedefini zirveye koyuyoruz. Bu camia bunu hak ediyor.”

Yıldız, basın mensuplarına teşekkür ederek sunumu tamamladı ve tüm detaylı dokümanların camiayla paylaşılacağını belirtti.