Murat Yıldız'dan Kongre Sonrası Teşekkür Mesajı

Silivrispor Başkan Adayı Murat Yıldız, kongre sürecine ilişkin duygularını ve teşekkürlerini içeren bir açıklama yayımladı.

Silivrispor’un geleceğini birlikte inşa edeceğiz

Silivrispor’da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından başkan adayı Murat Yıldız, kamuoyuna hitaben bir teşekkür mesajı yayımladı. Yıldız, mesajında kongre süreci boyunca kendisine destek veren tüm Silivrililere ve sporseverlere içtenlikle teşekkür etti.

“Bu yolculuk bizim için bir başlangıçtı”

Yaklaşık iki haftalık kampanya sürecinde kendisine destek olan dostlarına, iş dünyasının temsilcilerine ve basın mensuplarına teşekkür eden Yıldız, “Mazisi şanla ve emekle dolu bu büyük camiaya hizmet etme arzusu ve sorumluluğuyla çıktığımız bu yolculuk bizim için sadece bir başlangıçtı” ifadelerini kullandı.

“Silivri’nin çocukları ve gençleri için çalışmaya devam edeceğiz”

Konuşmasında vurguladığı bir diğer nokta ise Silivri’ye olan bağlılığı oldu. “Ekmeğini suyunu içtiğimiz bu şehir için vefa borcumuz her zaman baki kalacaktır” diyen Yıldız, Silivrispor’un bir emanet olduğunu ve bu emanete layık olmak adına çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeni yönetime başarı dileği

Açıklamasının sonunda kongrede Silivrispor Başkanlığı'na seçilen Serdal Şahin ve yönetim kurulunu da tebrik eden Murat Yıldız, “Kulübümüzün daha da ileriye taşınması adına atacakları adımlarda kolaylıklar diliyorum. Silivrispor sevgisi ortak paydasında buluşmaya her zaman hazırız” dedi.

Silivri’de amatör sporun gelişimi için söyleyecek çok sözlerinin, yapacak çok işlerinin olduğunu vurgulayan Yıldız, tüm camiaya saygı ve sevgilerini iletti.